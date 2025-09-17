Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

Кабінет міністрів України запровадив соціальну послугу з допомоги у веденні побуту для внутрішньо переміщених осіб з категорії маломобільних громадян, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Нова соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян. Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Крім того, Кабмін виділив 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання для переселенців.

"Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100% за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50% коштом субвенції", - розповіла прем'єр.