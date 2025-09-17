Зеленський: план А – закінчити війну

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про два плани: один з них закінчити війну, інший – знайти додаткове фінансування на покриття викликів війни.

"Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 мільярдів (президент не уточнив у якій валюті – ІФ-У), і 60 - дає український бюджет, і 60 - я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А - закінчити, план Б - 120, ось і все", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.

Він зазначив, що "це великий виклик", однак не обов’язково, що "це буде потрібно в мирний час, під час перемир'я чи чогось подібного", чи будуть "потрібні такі великі гроші протягом 10 років".

"Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти масштаб цього питання, тому ми багато обговорюємо ці гроші", - зазначив президент України.

Зеленський додав, що Україна буде обговорювати з США, які гарантії безпеки вони готові надати у форматі 5 статті НАТО, і мають бути прийняті двосторонні рішення.