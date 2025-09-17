Інтерфакс-Україна
Події
17:50 17.09.2025

Зеленський: план А – закінчити війну

1 хв читати
Зеленський: план А – закінчити війну
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про два плани: один з них закінчити війну, інший – знайти додаткове фінансування на покриття викликів війни.

"Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 мільярдів (президент не уточнив у якій валюті – ІФ-У), і 60 - дає український бюджет, і 60 - я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А - закінчити, план Б - 120, ось і все", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.

Він зазначив, що "це великий виклик", однак не обов’язково, що "це буде потрібно в мирний час, під час перемир'я чи чогось подібного", чи будуть "потрібні такі великі гроші протягом 10 років".

"Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти масштаб цього питання, тому ми багато обговорюємо ці гроші", - зазначив президент України.

Зеленський додав, що Україна буде обговорювати з США, які гарантії безпеки вони готові надати у форматі 5 статті НАТО, і мають бути прийняті двосторонні рішення.

Теги: #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 17.09.2025
Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:57 17.09.2025
В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

17:51 17.09.2025
Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

17:48 17.09.2025
Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

17:44 17.09.2025
Європа посилить підтримку України – Мецола

Європа посилить підтримку України – Мецола

12:16 17.09.2025
Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

08:13 17.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

06:41 17.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

23:15 16.09.2025
Росія готується скоротити видобуток нафти через атаки дронів - ЗМІ

Росія готується скоротити видобуток нафти через атаки дронів - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Європа посилить підтримку України – Мецола

ОСТАННЄ

Кабмін призначив екскерівницю "Українських гідромеліоративних систем" Овчаренко заступником міністра економіки

Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок - Свириденко

Кабмін виплатить 2 тис. грн на проживання переселенцям, які безперервно працювали 6 місяців - Свириденко

Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Українські військові взяли в полон громадянина Кенії, який воював на боці РФ

Всі цивільні служби з Борової планується перевести у безпечніші райони – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА