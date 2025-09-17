У Харкові 14-літній підліток за кермом родинної автівки скоїв ДТП, на його матір складено адмінпротокол

У Харкові 14-літній хлопець за кермом автомобілю, що належить його родині, допустив зіткнення з іншою машиною, до відповідальності притягнуто його матір.

"Його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. Таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху. На матір неповнолітнього правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною).

"Харківська обласна прокуратура наголошує, що належний контроль за дітьми є обов’язком батьків і має безпосереднє значення для їхнього життя, здоров’я та виховання. Саме батьки несуть першочергову відповідальність за формування у неповнолітніх свідомого ставлення до безпеки та недопущення вчинення ними дій, які становлять загрозу для себе та оточуючих", - зазначили у пресслужбі.

Раніше у місцевих пабліках було розповсюджено відео, на яких хлопець керує Audi та демонструє зухвалу манеру їзди, а також фото з місця ДТП за його участю на Новоіванівському мосту.