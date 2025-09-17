Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 9,4% фінансування НАНУ

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає збільшення на 9,4% (695,1 млрд грн) фінансування Національної академії наук України (НАНУ) порівняно з попереднім роком.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, на Нацакадемію наук пропонується передбачити 8,1 млрд грн, зокрема 6,9 млрд грн на наукову й науково-технічну діяльність наукових установ.

Крім того, на Національну академію педагогічних наук пропонується передбачити 330,4 млн грн, на Національну академію медичних наук - 6,7 млрд грн, на Національну академію мистецтв - 49,2 млн грн, на Національну академію правових наук - 101,9 млн грн і на Національну академію аграрних наук - 2,1 млрд грн.

Серед іншого, як повідомило Міністерство освіти і науки, уряд передбачив 7,3 млрд грн на розвиток науки та інновацій за програмами відомства в проєкті держбюджету-2026, що майже втричі, або на 4,6 млрд грн, більше, ніж у 2025 році.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 передбачає 7,4 млрд грн на фінансування НАНУ.