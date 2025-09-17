Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

Троє дорослих та дитина постраждали внаслідок удару КАБом по Інгульцю, повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Телеграм.

"Сьогодні зранку російські окупанти атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади. Внаслідок "прильоту" керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент ворожого удару вони перебували вдома. У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу", - написав Прокудін в телеграм-каналі.