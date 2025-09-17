17 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1302 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1302 RUSSIAN AGRESSION

17 вересня в Україні відзначають День рятувальника, День працівника страхового ринку.

А ще сьогодні Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра, Всесвітній день безпеки пацієнтів, Міжнародний день кантрі-музики, Всесвітній день ската-манти, День HR-менеджера.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Софії та її дочок - Віри, Надії і Любові.

День працівників цивільного захисту

Встановлений для вшанування працівників, які займаються захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Історія цього свята почалася 2004 року, коли було скасовано День працівників пожежної охорони та День рятівника, і замість них встановлено єдине свято — День працівників цивільного захисту. Проте 2008 року було вирішено відновити День рятівника, який знову став офіційним святом.

День працівника страхового ринку України

Це професійне свято було встановлено 1993 року, хоча спочатку воно не мало офіційного статусу. Метою цього дня є вшанування працівників страхового ринку, які забезпечують фінансову стабільність та захист громадян і підприємств від різних ризиків. Це свято є нагодою висловити подяку всім, хто працює в сфері страхування, за їхню важливу роботу. Вони допомагають людям відчувати себе більш захищеними та впевненими у майбутньому.

Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про синдром Кліфстра, рідкісне генетичне захворювання. Синдром Кліфстра викликається мутаціями в гені EHMT1 і характеризується затримкою розвитку, інтелектуальними порушеннями, гіпотонією (зниженим м’язовим тонусом), а також характерними рисами обличчя. Люди з цим синдромом можуть мати проблеми з мовленням, поведінкові труднощі та інші медичні ускладнення.

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Це свято було засноване Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 2019 року для підвищення глобальної обізнаності про важливість безпеки пацієнтів у системах охорони здоров’я. Метою цього дня є підкреслення необхідності зміцнення систем охорони здоров’я та протоколів для запобігання медичним помилкам і шкоді для пацієнтів.

Щороку цей день присвячений певній темі, пов’язаній із безпекою пацієнтів. Наприклад, 2023 року темою було "Підвищення ролі пацієнтів у безпечному наданні медичної допомоги".

День HR-менеджера

Третя середа вересня – свято для українських HR-менеджерів, спеціалістів у сфері управління персоналом. Префікс HR у назві професії – це скорочення від словосполучення human resources, людські ресурси.

Міжнародний день кантрі-музики

Це свято присвячене популяризації кантрі-музики, яка бере свій початок від 1920-х років на південному сході США. Кантрі-музика виникла як поєднання народної музики британських переселенців та музичних традицій південних штатів США. Вона відома простими гармонійними мотивами та використанням таких інструментів, як гітара, скрипка, банджо та гармоніка.

Цей день є нагодою для шанувальників кантрі-музики зібратися разом, насолодитися улюбленими композиціями та вшанувати видатних виконавців цього жанру. Одним із найвідоміших представників кантрі-музики є Генк Вільямс, який народився саме 17 вересня 1923 року.

Всесвітній день ската-манти

Щороку 17 вересня у світі відзначається Всесвітній день манти (World Manta Day) або Всесвітній день ската-манти – дата, присвячена одному з найвеличніших мешканців океану. Це свято створене для того, щоб підкреслити красу й унікальність скатів-манта, а також нагадати людству про потребу їх захисту від численних загроз.

Цього дня народилися:

1853 - Український письменник, публіцист, критик Михайло Павлик;

1976 - Український боксер Євгеній Шестаков;

1979 - Співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни Герой України Владислав Бувалкін.

Ще в цей день:

1919 - Оприлюднюють відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР;

1924 - У Женеві відкривають першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;

1944 - Союзники розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;

1989 - У Чернівцях розпочинається І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута";

1991 - Створюють Кабінет Міністрів України;

2003 - На острові Бирючий відбувається зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Церковне свято:

День пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові

Родина жила у II столітті в Римі за часів імператора Адріана (117-138 рр.). Софія була благочестивою вдовою, яка виховувала своїх дочок у любові до Бога. Її дочки носили імена головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов. Вони відкрито сповідували свою віру в Христа, що привернуло увагу імператора.

Імператор Адріан наказав привести їх до себе і намагався переконати їх відректися від християнства, але вони залишалися непохитними. За це їх піддали жорстоким мукам: палили на залізній решітці, кидали в розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Проте, завдяки Божій силі, вони залишалися неушкодженими. Софія була змушена дивитися на страждання своїх дочок, але вона проявила незвичайну мужність і підтримувала їх у вірі. Після смерті дочок, Софія поховала їх і через три дні померла біля їхньої могили.

Іменини: Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.