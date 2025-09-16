Голова коордради БО "100% життя" не є військовослужбовцем Міноборони

Голова координаційної ради благодійної організації (БО) "100% Життя", найбільшої, за її даними, пацієнтської організації в Україні, наразі не є військовослужбовцем в Міністерстві оборони України.

"Молодший сержант Шерембей Дмитро Олегович був звільнений з військової служби наказом начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій від 27.06.2024 року", – повідомили в Міноборони у вівторок на запит агентства "Інтерфакс-Україна", направлений для перевірки інформації з соцмереж, яка виявилася недостовірною.

В міністерстві уточнили, що Шерембей був звільнений у запас за станом здоров’я.

БО "100% Життя", згідно з інформацією на сайті, була заснована у 2021 році як Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, групою з 7 активістів. Наразі працює в усіх регіонах України, сприяє медичній реформі й розвитку eHealth, має європейське представництво у Німеччині. З 2016 року БО доставила в Україну більше 800 літаків з гуманітарною допомогою.