Інтерфакс-Україна
Події
18:12 16.09.2025

Голова коордради БО "100% життя" не є військовослужбовцем Міноборони

1 хв читати
Голова коордради БО "100% життя" не є військовослужбовцем Міноборони

Голова координаційної ради благодійної організації (БО) "100% Життя", найбільшої, за її даними, пацієнтської організації в Україні, наразі не є військовослужбовцем в Міністерстві оборони України.

"Молодший сержант Шерембей Дмитро Олегович був звільнений з військової служби наказом начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій від 27.06.2024 року", – повідомили в Міноборони у вівторок на запит агентства "Інтерфакс-Україна", направлений для перевірки інформації з соцмереж, яка виявилася недостовірною.

В міністерстві уточнили, що Шерембей був звільнений у запас за станом здоров’я.

БО "100% Життя", згідно з інформацією на сайті, була заснована у 2021 році як Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, групою з 7 активістів. Наразі працює в усіх регіонах України, сприяє медичній реформі й розвитку eHealth, має європейське представництво у Німеччині. З 2016 року БО доставила в Україну більше 800 літаків з гуманітарною допомогою.

Теги: #шерембей #міноборони #100_життя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 16.09.2025
Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

20:33 15.09.2025
Шмигаль та єврокомісар з питань оборони обговорили співпрацю в ОПК

Шмигаль та єврокомісар з питань оборони обговорили співпрацю в ОПК

23:20 11.09.2025
Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

23:45 06.09.2025
Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

11:34 04.09.2025
Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

08:56 04.09.2025
Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

19:48 03.09.2025
Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

17:00 03.09.2025
Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

ВАЖЛИВЕ

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Логістичний центр "Епіцентр" на Київщині постраждав внаслідок удару дронів

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, поранено трьох жінок, одна – у важкому стані

Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

"Дім Рональда МакДональда" очікує отримати дозвіл на будівництво на території Охматдиту в грудні-2025

Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА