УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Фастівському районі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) повідомляє про допомогу на місці ліквідації російської атаки БпЛА у Фастівському районі Київської області.

"Київський обласний загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста та загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками ДСНС України працюють на місці ліквідації пожежі у Фастівському районі", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери встановили пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де наразі здійснюється всебічна підтримка рятувальників. Зокрема, волонтери забезпечують вогнеборців, залучених до реагування, харчуванням, питною водою, чаєм та кавою. У пункті допомоги також можна отримати психологічну підтримку та першу психологічну допомогу.

За даними ДСНС України, наразі триває ліквідація пожежі в складській будівлі на Фастівщині, яка виникла внаслідок російського удару БпЛА. До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС України, зокрема працює авіація та спеціалізована робототехніка. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Раніше начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про влучання в територію логістичного центру внаслідок повторної атаки російських дронів по Київській області зранку у вівторок. Калашник не уточнив деталі події, однак, згідно з інформацією із соцмереж, йдеться про логістичний центр "Епіцентру".

Усього в районі пошкоджено чотири приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та дев'ять легкових автомобілів.