Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України здійснила першу велику закупівлю 1 тис маневрених засобів – квадроциклів та іншого додаткового транспорту за запитом військовослужбовців; техніка надійде до війська до кінця 2025р., повідомила пресслужба оборонного відомства.

"За результатами аукціонів, зокрема, законтрактовано постачання 500 квадроциклів на загальну суму 119,8 млн грн. Це на 25,5% менше від очікуваної вартості. Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у вівторок.

"Ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів. За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу", – зазначив генеральний директор АОЗ Арсен Жумаділов.