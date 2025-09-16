Інтерфакс-Україна
Події
12:11 16.09.2025

Міносвіти: відкрито три нові освітні простори "Школи супергероїв"

Фото: https://mon.gov.ua

Ще три освітні простори державної установи "Школа супергероїв" відкриті в лікарнях Чернігова, Черкас та Луцька, повідомило Міністерство освіти і науки України у вівторок. 

"Усі три центри — перші у своїх регіонах. В освітніх просторах облаштовані класи для дошкільнят, початкової, середньої та старшої шкіл, кабінети ментального здоров’я. Для захопливого навчання забезпечено все необхідне: інтерактивні дошки, планшети, підручники, сучасне приладдя для навчання за системою STEM-освіти", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Міносвіти забезпечує інтеграцію програм Школи в єдину систему освіти, надає методичний супровід та контролює якість навчання, щоб кожна дитина, незалежно від стану здоров`я чи місця перебування, мала рівний доступ до знань. "Завдяки цьому діти після повернення до звичайних шкіл можуть безперешкодно продовжити навчання, а їхні досягнення зі "Школи Супергероїв" визнаються на офіційному рівні", - наголосили у відомстві.

У міністерстві розповіли, що сьогодні в Україні працює 20 освітніх просторів "Школи супергероїв" у 16 містах.

"Минулого навчального року учнями"Школи супергероїв" стали понад 19 тисяч дітей, які перебували на лікуванні. У команді — понад 300 учителів. Освітній процес здійснюється відповідно до державного стандарту. За результатами навчання учні можуть отримати довідку. Після повернення до звичайної школи це дозволяє зарахувати навчальні години, а отже — запобігти освітнім втратам", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 2024 року розширив можливості надання освітніх послуг для дітей, які перебувають на лікуванні або реабілітації у закладах охорони здоров'я через проєкт "Школа супергероїв". "Школа супергероїв" - це мережа освітніх центрів у лікарнях, що надає освітні, корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги для дітей, які перебувають на лікуванні або реабілітації, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

У 2024/2025 навчальному році освітній процес розпочався в 17 освітніх центрах "Школа супергероїв". У квітні Міносвіти анонсувало відкриття у 2025 році ще шести таких осередків.

Теги: #школа_супергероїв #міносвіти

