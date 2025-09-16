Уже 7 постраждалих в Запоріжжі та одна жертва - Федоров

Уже сім людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запоріжжя, серед них дитина, також одна людина загинула, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, сім - постраждали, в тому числі одна дитина", - написав він в телеграмі.

Також збільшилася кількість людей, яким знадобилася допомога медиків внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

На місцях влучань працюють бригади швидкої. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Федоров зазначив, що щонайменше десять ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Виникли пожежі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25526