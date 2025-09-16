01:00 16.09.2025
До п'яти зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя - Федоров
До п'яти зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя, росіяни продовжують атакувати обласний центр, повідомив глава ОВА Іван Федоров.
"П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він в телеграмі.
За словами Федорова, росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей.
Інші наслідки атаки встановлюються, додав глава ОВА.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25521