До п'яти зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя - Федоров

До п'яти зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя, росіяни продовжують атакувати обласний центр, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей.

Інші наслідки атаки встановлюються, додав глава ОВА.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25521