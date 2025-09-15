Окупанти обстрілами та атакою БПЛА вбили ще двох жителів Херсонщини

Двоє жителів Херсонської області загинули внаслідок атак російських окупантів: у селі Микільське загинув місцевий житель через ворожий артилерійський обстріл, у Білозерці через атаку дрона загинув чоловік, особу якого ще встановлюють, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові обірвали життя ще двох жителів Херсонщини. У селі Микільське внаслідок ворожого артилерійського обстрілу смертельні поранення дістав 73-річний місцевий житель. Також у Білозерці окупанти атакували з БпЛА цивільну автівку. Через цей удар загинув чоловік, особу якого нині встановлюють", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.