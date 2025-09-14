Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

Український бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук пропонує дивитися на розв’язану Росією війну в історичній перспективі боротьби за існування України, звільнення від імперії та рух до свободи та вважає, що перемогою такій війні є збереження суверенітету, незалежності, безпеки та приєднання до Європейського Союзу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Принципово важливо, що коли ми закінчимо війну та переможемо в історії, ми принесемо до Європи стільки території, скільки ми маємо на даний момент під своїм контролем, і ми зможемо її захистити", – сказав він на 20-й щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

"Вирішальним є не те, скільки української території приєднається до Європи, коли ми перетнемо фінішну пряму, а те, що Україна зрештою стане безповоротно Європою. І я абсолютно, на 100%, переконаний, що вся територія, яку українці захочуть повернути з часом, рано чи пізно, повернеться до України", – наголосив Пінчук.

На його думку, на великому історичному шляху Україна дуже близька до перемоги і значною мірою тому, що сьогодні вперше весь цивілізований світ її підтримує.

"Саме тому, що ворог знає, що ми близько, він намагається нас зупинити. Він каже, що хоче знищити корінну причину цієї війни – існування України. Це найвідчайдушніша спроба зупинити нас", – вважає бізнесмен.

Звертаючись до президента Володимира Зеленського, Пінчук зауважив, що люди на заході часто порівнюють його із Черчиллем чи Лінкольном, але для українців принципово важливо бачити, що Зеленський є наступником історичної місії Хмельницького, Мазепи та Грушевського – української незалежності та ідентичності.

"Більше того, пане президенте, у вас є унікальний шанс не лише бути їхнім наступником, але й виконати їхню місію, якщо наше покоління та покоління наших дітей завершить нашу історичну місію, якщо суверенна, незалежна Україна приєднається до Європейського Союзу та матиме реальну безпеку", – заявив бізнесмен.

Щодо перспектив завершення війни Пінчук висловив думку, що дуже багато залежить від президента США Дональда Трампа, якому українці вдячні за надану зброю перед початком війни та бажання її припинити.

"Я думаю, що тільки президент Трамп може змусити нашого ворога до серйозних переговорів", – сказав бізнесмен.