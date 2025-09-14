В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов в західних областях України у неділю, 14 вересня.

"До кінця доби 14 вересня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на Волині, Львівщині та Закарпатті грози (I рівень небезпеченості, жовтий)", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.