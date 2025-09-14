Інтерфакс-Україна
Події
15:01 14.09.2025

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

1 хв читати
В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов в західних областях України у неділю, 14 вересня.

"До кінця доби 14 вересня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на Волині, Львівщині та Закарпатті грози (I рівень небезпеченості, жовтий)", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 14.09.2025
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

12:57 13.09.2025
В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

14:48 10.09.2025
На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

13:19 09.09.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

12:00 07.09.2025
В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

11:43 04.09.2025
Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

13:18 02.09.2025
Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

12:39 01.09.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

13:14 31.08.2025
Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

12:33 28.08.2025
П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

ВАЖЛИВЕ

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

ОСТАННЄ

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

Для України вперше під час євроінтеграції країн буде застосована унікальна процедура, яка дозволяє не чекати згоди Угорщини – віцепрем’єр Качка

В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

Естонія продовжить підтримку українських військових на 100 млн євро – міністр оборони Певкур

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА