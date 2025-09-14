Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

Фото: https://t.me/AFUStratCom

У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області, повідомляє Стратком ЗСУ.

"На НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що Кірішський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів в рф. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.

"Сили оборони України системно ведуть роботу, спрямовану на ослаблення військово-економічних спроможностей держави-агресора, зокрема щодо забезпечення окупаційних військ пальним, озброєнням та боєприпасами", - наголосили в Страткомі.