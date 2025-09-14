Інтерфакс-Україна
Події
14:15 14.09.2025

Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ
Фото: https://t.me/AFUStratCom

У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області, повідомляє Стратком ЗСУ.

"На НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що Кірішський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів в рф. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.

"Сили оборони України системно ведуть роботу, спрямовану на ослаблення військово-економічних спроможностей держави-агресора, зокрема щодо забезпечення окупаційних військ пальним, озброєнням та боєприпасами", - наголосили в Страткомі.

Теги: #генштаб_зсу #кірішський_нпз #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 14.09.2025
Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

08:43 14.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойові зіткнення

07:19 14.09.2025
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

14:02 13.09.2025
Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

08:36 13.09.2025
ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

08:09 13.09.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

08:14 12.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

08:09 12.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 195 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 195 бойових зіткнень

07:50 12.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

07:30 11.09.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 49 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 49 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

ОСТАННЄ

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

Для України вперше під час євроінтеграції країн буде застосована унікальна процедура, яка дозволяє не чекати згоди Угорщини – віцепрем’єр Качка

В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

Естонія продовжить підтримку українських військових на 100 млн євро – міністр оборони Певкур

Здійснили комбіновану атаку на залізничну логістику окупантів: ліквідовано «росгвардійців», знищено дорожнє полотно - джерела в ГУР

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Росіяни за добу вбили 4 жителів Донеччини – Філашкін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА