Здійснили комбіновану атаку на залізничну логістику окупантів: ліквідовано «росгвардійців», знищено дорожнє полотно - джерела в ГУР

13 вересня Головне управління розвідки Міноборони України та Сили спеціальних операцій здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів за напрямком Орел-Курськ.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела в Головному управлінні розвідки, в результаті ураження обʼєкта ліквідовано двоє «росгвардійців», ще одному відірвало ноги.

За інформацією співрозмовника агентства , напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітниками ржд було виявлено невідомі міни. До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії. Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських «росгвардійців» ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок.

Внаслідок вибуху станом на 22.00 13 вересня зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і т.зв. «губернатор» Андрій Кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня: близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург - Псков на перегоні Строганово-Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Як зазначає джерело в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил оборони України.

«Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістику, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони», - підкреслює співрозмовник в українській розвідці.