Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

На тлі побоювань щодо військової агресії Росії тисячі поляків записуються на добровільні військові навчання, повідомляє Reuters.

Більше 20 000 поляків записалися на добровільні військові навчання у перші сім місяців 2025 року, а до кінця року очікується, що близько 40 000 добровольців завершать підготовку, зазначив полковник Гжегож Вавжінкевич, керівник Центрального військового набору Польщі.

З початку війни в Україні Польща більш ніж удвічі збільшила витрати на оборону – з 2,2% економічного виробництва до 4,7% у 2025 році, що є найвищим показником серед країн НАТО.

"Країнам, які не мають пам’яті про російську або радянську окупацію, важче уявити… за що вони борються", – зазначив Густав Грессель, експерт із Росії та оборонної політики, дослідник Національної академії оборони у Відні.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/fearful-russian-aggression-poles-flock-military-training-2025-09-13/