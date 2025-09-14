Інтерфакс-Україна
Події
03:46 14.09.2025

Окупанти втратили 86 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 86 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 39 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 86 та поранили 55 окупантів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев’ять укриттів особового складу ворога.

Загалом на Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи. Активність - у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28942

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:37 14.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

00:48 13.09.2025
Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

22:24 11.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

19:12 11.09.2025
Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

12:14 11.09.2025
Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

02:47 11.09.2025
Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

04:49 09.09.2025
Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

05:05 08.09.2025
Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

02:34 06.09.2025
Окупанти втратили 132 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 132 особи на покровському напрямку - Генштаб

03:44 04.09.2025
Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

ОСТАННЄ

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

МЗС Румунії: Дії Росії неприйнятні, піднімемо це питання на Генасамблеї ООН, закликаючи дотримання санкцій

Міноборони Румунії підтвердило перехоплення дрона у національному повітряному просторі

60% бюджету проєкту Ukraine Transition Program 2025–2028 спрямують на Миколаївщину, 40% — на інші регіони України

США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

Сили безпілотних систем збили ударно-розвідувальний безпілотник "Оріон" - командувач СБС

Деякі послуги в "Дії" тимчасово не працюватимуть через планові оновлення реєстрів Мін’юсту

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі

МЗС України обговорило розвиток Українського інституту з Наглядовою радою та з його керівництвом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА