Окупанти втратили 86 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 86 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 39 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 86 та поранили 55 окупантів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев’ять укриттів особового складу ворога.

Загалом на Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи. Активність - у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28942