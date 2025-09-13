Інтерфакс-Україна
Події
16:10 13.09.2025

США пообіцяли захищати територію НАТО після вторгнення дронів РФ в Польщу

Фото: https://www.nato.int/

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 12 вересня, заявили в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що будуть "захищати кожен дюйм території НАТО" після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору", – заявила виконувачка обов'язків посла США в ООН Дороті Шей, звертаючись до 15 членів організації.

Зазначається, що зауваження, схоже, спрямовані на заспокоєння союзників Вашингтона по НАТО після того, як президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що ймовірне вторгнення російських безпілотників у Польщу могло бути помилкою.

Шей також зазначила, що Росія посилила свою кампанію бомбардувань проти України після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в рамках його спроби посприяти припиненню більш ніж трирічної війни Москви в Україні.

"Ці дії, а тепер ще й порушення повітряного простору союзника США – навмисне чи ні – демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль США, спрямованих на припинення цього конфлікту", – заявила Шей.

"Ми знаємо, і я повторюю, ми знаємо, що це не було помилкою", – заявив на засіданні Ради державний секретар Польщі Марчін Босацький. Він показав фотографії збитого безпілотника, вказавши на російські написи на його частинах.

Посол Словенії в ООН Самуель Збогар також намагався розвіяти припущення про те, що вторгнення безпілотників могло бути помилкою, заявивши Раді: "Важко уявити, що така кількість безпілотників ненавмисно пролетіла так глибоко над польською територією".

Росія заявила, що її війська атакували Україну під час вторгнення безпілотників і що вони не мали наміру вражати цілі в Польщі. "На польській території не було позначено жодних цілей", – заявив посол Росії в ООН Василій Небензя. Він сказав, що Москва готова говорити з Польщею, "якщо польська сторона дійсно зацікавлена в зниженні напруженості, а не в її розпалюванні".

США також приєдналися до західних союзників у спільній заяві в п'ятницю, щоб висловити стурбованість вторгненням російських безпілотників і звинуватити Москву в порушенні міжнародного права і основоположного Статуту Організації Об'єднаних Націй. У заяві, зачитаній Босацьким перед засіданням Ради Безпеки, також міститься заклик до Росії припинити "свою загарбницьку війну проти України" і утриматися від подальших провокацій.

Спільну заяву підтримали 43 країни.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Теги: #захист #нато #сша

