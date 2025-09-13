Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні санкції" проти РФ, якщо те саме зроблять країни НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести "серйозні санкції" проти РФ за умови, що всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме.

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії", - написав він у соцмережі Truth Social.

Звертаючись до країн НАТО Трамп наголосив, що "відданість НАТО перемозі була значно меншою за 100%, а закупівля російської нафти деякими країнами була шокуючою! Це значно послаблює вашу позицію на переговорах і силу в торгах із Росією. У будь-якому разі, я готовий діяти, коли ви будете готові. Тільки скажіть коли?"

"Я вважаю, що це, а також те, що НАТО як група, запровадить від 50% до 100% тарифів на Китай, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії та України, також дуже допоможе у припиненні цієї смертельної, але несправедливої війни. Китай має сильний контроль і навіть владу над Росією, і ці потужні тарифи зруйнують цю владу", - переконаний Трамп.

"Це не війна Трампа (вона б ніколи не почалася, якби я був президентом!), це війна Байдена і Зеленського. Я тут лише для того, щоб допомогти зупинити її і врятувати тисячі російських і українських життів (лише за минулий тиждень загинуло 7118 людей. Божевілля!)", - знову наголосив Трамп.

"Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко, і всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів", - підсумував він.