США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Фото: Unsplash

Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній, які допомагають РФ обходити санкції і щодо яких наступного тижня запровадять практично повну заборону на експорт товарів до Штатів, повідомляється на сайті відомства.

Нові експортні обмеження, які набудуть чинності 16 вересня, запроваджуються щодо 23 компаній з Китаю, трьох фірм з Туреччини, двох з ОАЕ, по одній компанії з Індії, Сінгапуру та Тайваню.

У Міністерстві торгівлі США наголосили, що ці компанії постачали товари для військово-промислового сектору Росії, а також здійснювали поставки в США без відповідного дозволу.

Діяльність цих компаній суперечить інтересам нацбезпеки, заявили в американському відомстві.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі у суботу подякував США за ухвалення нових експортних обмежень проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. "Це - ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою воєнну машину", - наголосив він.

Єрмак підкреслив, що санкції мають тільки посилюватися.