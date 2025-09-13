Обстріли Херсонщини: Четверо людей поранені

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів 4 людей зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - сказано в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Золота Балка, Білозерка, Біляївка, Новодмитрівка, Молодіжне, Високе, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Дніпровське, Антонівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Ромашкове, Бургунка, Веселе, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, автобуси та приватні автомобілі.