Інтерфакс-Україна
Події
08:14 13.09.2025

Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, двоє постраждалих

1 хв читати
Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, двоє постраждалих

Російські війська вночі атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, застосувавши FPV-дрони, артилерію, безпілотники та авіабомби, двоє постраждалих, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, по Нікопольщині агресор поцілив FPV-дронами та артилерією. Атакував райцентр і Марганецьку громаду. За уточненими даними, через вечірній обстріл Нікополя пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередач.

По Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади.

Унаслідок обстрілів поранені двоє чоловіків. Зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок, зазначив глава ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 13.09.2025
Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

11:58 12.09.2025
Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

08:07 12.09.2025
Попередньо одна людина постраждала внаслідок атак ворожих БпЛА та ракетного удару по Сумах та околицях

Попередньо одна людина постраждала внаслідок атак ворожих БпЛА та ракетного удару по Сумах та околицях

19:29 11.09.2025
Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

10:18 11.09.2025
Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

08:21 11.09.2025
Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

07:51 11.09.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

19:11 10.09.2025
Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

09:47 10.09.2025
В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

11:46 09.09.2025
Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

13 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний Макроном і Туском

США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів

Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Стефанчук провів зустріч з делегацією британського парламенту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА