Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, двоє постраждалих

Російські війська вночі атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, застосувавши FPV-дрони, артилерію, безпілотники та авіабомби, двоє постраждалих, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, по Нікопольщині агресор поцілив FPV-дронами та артилерією. Атакував райцентр і Марганецьку громаду. За уточненими даними, через вечірній обстріл Нікополя пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередач.

По Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади.

Унаслідок обстрілів поранені двоє чоловіків. Зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок, зазначив глава ОВА.