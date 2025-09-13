13 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Unsplash

ДЕНЬ 1298 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1298 RUSSIAN AGRESSION

13 вересня в Україні відзначають День українського кіно, День фізичної культури і спорту України, День українського борщу.

Також сьогодні Міжнародний день шоколаду, День перукаря, День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин, Міжнародний день заповітів, День комп'ютерника і програміста, День народження пеніциліну, Всесвітній день надання першої медичної допомоги.

День міста у другі вихідні вересня святкують у Миколаєві, Вінниці, Миколаєві, Житомирі, Луцьку.

У Румунії - свято збирання винограду.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Корнилія; Передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

День українського борщу

День українського борщу – улюблене, але поки неофіційне свято, було запропоноване для відзначення щороку у другу суботу вересня. У січні 2022 року Комітетом Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики було подано проект постанови №6361 про встановлення Дня українського борщу.

Проєкт так і не розглянули, що не дивно під час війни. Але соцмережі та любов до традиційної страви – зробили свою справу. Подія вже популярна і можна сказати всенародна.

День українського кіно

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом Президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

У 2000 році членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця було ініційовано щорічне проведення Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги. Відтоді це свято відзначається у другу суботу вересня щорічно.

Міжнародний день шоколаду

Ідея святкування виникла у Франції 1995 року, і від того часу свято набуло популярності в багатьох країнах світу. 13 вересня обрано на честь дня народження Мілтона Херші, засновника першої американської шоколадної компанії Hershey’s. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як фестивалі, ярмарки, конкурси на швидкісне поїдання шоколаду та багато іншого. В Україні столицею шоколаду вважається Львів, де часто проводяться тематичні заходи та майстер-класи.

День перукаря

Це свято всіх майстрів ножиць, фарб та гребінців, які створюють зачіски та допомагають людям виглядати краще. Професія перукаря має давню історію. У Стародавньому Єгипті перукарі виготовляли перуки та фарбували волосся хною і басмою. У Середньовіччі цирульники не тільки стригли волосся, але й виконували медичні процедури. Сьогодні перукарі відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи людям не тільки виглядати краще, але й почуватися впевненіше. У цей день перукарі часто влаштовують корпоративи та приймають привітання від клієнтів і близьких.

День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про вроджені аномалії, які можуть вражати наших домашніх улюбленців. Ініціатором цього дня став Девіс Роджерс, засновник фонду MBJungle Foundation. Мета свята — інформувати власників тварин про важливість профілактики, лікування та догляду за тваринами з вродженими вадами. Вроджені дефекти можуть бути різного ступеня тяжкості: від незначних до таких, що загрожують життю.

Міжнародний день заповітів

Міжнародний день заповітів — це день, присвячений підвищенню обізнаності щодо важливості складання заповіту. Щороку він відзначається 13 вересня.

День комп'ютерника і програміста

Це неофіційне свято програмістів, яке припадає на 256-й день року. Число 256 обрано не випадково: це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта (2 у восьмому ступені). Це свято є визнанням важливості та внеску програмістів і комп’ютерників у сучасний світ. Вони створюють програми, які полегшують наше життя, автоматизують процеси та відкривають нові можливості для розвитку технологій.

День міста Вінниця

Щорічно у другу суботу вересня, за винятком окремих рішень міської ради, місто Вінниця відзначає свій День народження. Згідно з літописом, заснування міста відбулося 1363 року.

День міста Житомир

Житомир є одним із найстаріших міст, розташованих на півночі сучасної України. Датою заснування вважається 884 рік. Археологічні дослідження зазначають, що перші поселення тут були ще в бронзову епоху. Місто здавна населяли древляни, зокрема, житичі, що входили до їх племінного союзу. Назва племені, за деякими джерелами, і дала назву місту – Житомир. Однак є й інші версії. Наприклад, Житомиром звали одного дружинника київських князів Аскольда і Діра, який, відмовивши у служінні Олегу, переховувався у цій місцевості.

У 1240 році під час навали татаро-монгол місто було розорене та зруйноване, як і більшість поселень Русі того часу. У 1320 році Житомир відвоював литовський князь Гедимін і звільнив від Золотої Орди, хоча місто піддавалося татарським набігам ще декілька разів до XVII ст.

Житомир отримав магдебурзьке право в 1444 році. У 1569 році увійшов до складу Речі Посполитої, а пізніше – до Російської імперії, у 1804 році став адміністративним центром Волинської губернії. Найбільших руйнувань місто зазнало під час Другої світової війни і лише у 50-х роках XX століття чисельність населення досягла довоєнного рівня.

Житомир – надзвичайно гарне місто із багатьма пам’ятками архітектури. Одна з них – Житомирська обласна філармонія ім. Святослава Ріхтера, зведена у 1858 році є найстарішим театром України.

День фізичної культури і спорту України

Наша країна завжди славилася видатними спортсменами, а залучати до спортивних занять якнайбільше дітей та дорослих є одним із завдань державної політики. Реалізації цієї мети сприяє День фізичної культури і спорту України, який щороку відзначається у другу суботу вересня.

День народження пеніциліну

День народження пеніциліну – це випадкове відкриття, що зробило революцію в медицині

13 вересня 1928 року світ став свідком доленосної події в історії медицини – випадкового відкриття пеніциліну Олександром Флемінгом. Цю дату часто відзначають як "день народження" пеніциліну, що знаменувала початок революційної епохи в медицині.

Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, проводив дослідження в лікарні Святої Марії в Лондоні, коли натрапив на цю революційну знахідку. Він вивчав бактерії стафілокока і залишив чашку Петрі з бактеріями на своєму лабораторному столі без кришки, коли поїхав у відпустку. Повернувшись, він помітив дещо дивовижне: на чашці розвинулася пліснява під назвою Penicillium notatum, яка ефективно пригнічувала ріст бактерій, що її оточували.

Цього дня народилися:

1931 - Український письменник Борис Харчук;

1961 - Українська художниця Оксана Іванкевич.

Ще в цей день:

1902 - У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину;

1922 - У Смірні під час різанини греків та вірмен турецькою армією почалася пожежа, яка тривала кілька днів і зруйнувала християнську частину міста;

1960 - У США відбувся перший симпозіум біоніків;

1960 - Президент США Двайт Ейзенгавер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;

1968 - Албанія вийшла з Організації Варшавського договору;

1989 - В Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;

1993 - Підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Корнилія

Корнилій був римським центуріоном, який жив у I столітті в Кесарії Палестинській. Був язичником, але відзначався глибоким благочестям і добрими справами. Одного разу, коли Корнилій молився, йому з’явився янгол Божий і наказав запросити апостола Петра до свого дому. Апостол Петро прийшов і проповідував про Розп’ятого Христа. Під впливом Святого Духа Корнилій увірував у Господа і хрестився разом зі своєю родиною. Згодом його будинок був перетворений на церкву, і він багато працював для розповсюдження християнської віри.

Корнилій став першим язичником, наверненим у християнство апостолом Петром, і був поставлений єпископом Кесарії Палестинської. Він здійснив багато чудес і страждав від язичників, але помер мирно у глибокій старості.

Передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього

13 вересня православні християни відзначають передсвято Воздвиження Хреста Господнього. Історія виникнення свята почалась у IV столітті. За часів, коли Римською Імперією правив Костянтин Великий, люди знайшли одну з найбільших святинь християнського світу. Це був Хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа.

Урочисте Воздвиження Хреста Господнього сталося в 335 році, на наступний день після посвячення храму Воскресіння Господнього. Слово "воздвиження" означає "піднесення" – цє є обряд прославляння Хреста Господнього.

Свято поєднує в собі 2 визначні події – розп’яття та воскресіння Ісуса Христа. Воно має велике значення, адже після скоєння зла кожен грішник має право на очищення.

Іменини: Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро.