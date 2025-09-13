Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував британській колезі Іветт Купер за нову грошову допомогу Україні, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ.

"Сьогодні Велика Британія запровадила нові санкції та виділила додаткові 142 мільйони фунтів стерлінгів для зміцнення стійкості України. Це дуже бажані кроки. Вони демонструють своєчасну і рішучу реакцію на останню ескалацію терору і провокацій з боку Росі", - ідеться в телеграм-каналі МЗС.

Сибіга зазначив, що спільна рішучість є ключовою для припинення російської агресії та відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"З такими союзниками ми впевнені, що не самотні у нашій боротьбі за свободу, справедливість і безпеку", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/6836