Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Польський Сейм у пʼятницю ухвалив новий закон, що регулює статус громадян України, які втекли від повномасштабної російської агресії, та виплату їм грошової допомоги, повідомляє РАР.

Проєкт закону, проголосований у пʼятницю в Сеймі, розроблений після вето президента Кароля Навроцький на поправки до закону про так звану допомогу 800+ громадянам України у Польщі.

Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Польська влада щомісяця перевірятиме чи працюють українці, і якщо ні, то виплата 800+ для них буде призупинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Також будуть введені обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих громадян України. Це включає програми охорони здоров'я, медичну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Між тим, закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – термін дії відповідного рішення Ради ЄС.

Як повідомлялося, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацюючих громадян України.

Джерело: https://www.pap.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-ustawe-uzalezniajaca-wyplate-800-plus-cudzoziemcom-min-od-aktywnosci