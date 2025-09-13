Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 159 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 37 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 99 та поранили 60 окупантів, знищили два танки, три автомобілі, чотири мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів, склад боєприпасів та пошкодили автомобіль, дві гармати, пункт управління БпЛА, сім укриттів особового складу ворога", - ідеться в повідомленні.

Загалом на Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити українські підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Дотепер тривають два боєзіткнення.

