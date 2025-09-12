Інтерфакс-Україна
Події
17:59 12.09.2025

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

2 хв читати
Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка здійснила перший візит в Україну на посаді.

"Дякую за те, що перша поїздка – саме до України. Справді сильний сигнал підтримки. Детально обговорили актуальні питання: наступні кроки в межах коаліції охочих і розробка гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію, подальша оборонна підтримка, реалізація домовленості про виробництво у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні, посилення протиповітряної оборони та далекобійні можливості", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував Великій Британії за сьогоднішній пакет санкцій проти Росії.

"Важливо й надалі розвивати цей тиск, щоб російська воєнна машина зрештою зупинилася. Вдячний і за фінансову підтримку України, а саме – за виділення 142 млн фунтів для підготовки до зими", - додав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба президента, Купер запевнила у продовженні підтримки України та відбудові після закінчення війни.

"Для мене в моїй першій поїздці як міністра закордонних справ найважливіше було приїхати саме сюди, щоб показати нашу непохитну підтримку України й подякувати вам та українському народові за вашу стійкість, силу й мужність перед російською агресією. Ми знаємо, що ви робите це для всіх нас, адже ваша безпека – це й наша безпека", – сказала вона.

Окрім того, Зеленський і Купер скоординували наступні кроки в межах коаліції охочих та обговорили підготовку заходів, які заплановані під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Теги: #купер #зеленський

