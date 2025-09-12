Мінсоцполітики розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям.

"Основна мета візиту – подивитись на створені умови проживання, почути, які проблеми виникають у роботі та обмінятися досвідом. Для міністерства пріоритетом залишається – забезпечити супровід внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних та людей з інвалідністю, від транзиту до інтеграції у нові громади. Саме тому ми вже впроваджуємо нові підходи до проживання цих категорій та підтримки. Ми вже розробили нові механізми фінансової підтримки обласних та місцевих бюджетів, аби забезпечити умови для проживання та соціального супроводу ВПО", – цитує заступницю міністра Тетяна Кірієнко прес-служба по результатам візиту транзитний пункт "Волоське".

Зазначається, що Центр забезпечує тимчасове перебування евакуйованих та надає весь спектр необхідних послуг: відновлення документів, оформлення соціальних виплат, грошову допомогу від держави та гуманітарних організацій.

Зокрема, транзитний центр у селі Волоське розрахований на 76 людей, але за потреби тут можна розмістити до 200 осіб, у ньому є 10 кімнат, у кожній від 6 до 14 ліжок, на території працює мобільний ЦНАП.