Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Додаткові EUR40 млн виділені Україні на проходження зимового періоду в умовах агресії РФ, повідомляє Європейська комісія в соцмережі Х.

"Ми виділили додаткові 40 мільйонів євро на підтримку українців, які переживають четверту зиму через російську агресію. Допомога, спрямована на підвищення готовності до зими та захисту цивільного населення, включає матеріали для житла та покращення доступу до води, санітарії та опалення", - йдеться в повідомленні.