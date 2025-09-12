Інтерфакс-Україна
Події
10:57 12.09.2025

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Фото: Getty Images

Нова міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у п’ятницю, 12 вересня, відвідає Київ зі своїм першим закордонним візитом після призначення на цю посаду.

Як повідомили у британському уряді, Купер оголосить про виділення Великою Британією допомоги у розмірі GBP142 млн ($193 млн) на підтримку України протягом зими та наступного року.

Зокрема, GBP100 млн забезпечать життєво важливу гуманітарну допомогу для цивільного населення у прифронтових громадах, захист найбільш вразливих верств населення та надання екстреної допомоги тим, хто постраждав від постійних атак РФ. Це включатиме ремонт критично важливих систем водопостачання та опалення, допомогу в підтримці засобів до існування та робочих місць, а також зміцнення стійкості України протягом четвертої зими незаконної повномасштабної війни РФ.

Ще GBP42 млн допоможуть провести життєво важливий ремонт мережі передачі електроенергії та забезпечити критично важливий захист газової та енергетичної інфраструктури.

"Я вирішила відвідати Україну в перші кілька днів своєї роботи на посаді міністра закордонних справ, тому що безпека України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії. Я чітко розумію, що підтримка Великої Британії непохитна та сильніша, ніж будь-коли, оскільки ми знаємо про довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку російська агресія становить не лише для України, а й для всієї Європи та для всіх нас тут, у Великій Британії", - сказала Купер.

У рамках свого візиту міністерка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

На переговорах з міністром закордонних справ Сибігою Купер обговорить спільні пріоритети в рамках Стратегічного діалогу між Великою Британією та Україною, кульмінацією якого стане зустріч між прем'єр-міністром та президентом.

Теги: #київ #купер_іветт

