Події
08:41 12.09.2025

Тіло загиблого охоронця виявили під час аварійно-пошукових робіт на місці атаки БпЛА в Сумах

Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

Тіло загиблого охоронця виявили рятувальники під час аварійно-пошукових робіт на місці атаки ударних російських БпЛА по промзоні на околицях Сум, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у Телеграм.

"На жаль, у Сумах під завалами виявили тіло загиблого охоронника. Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Як він повідомляв перед тим, вранці росіяни атакували ударними БпЛА промислову зону на околиці Сум. На місці атаки зайнялася пожежа, зазнав пошкоджень транспорт та нежитлові будівлі.

 

