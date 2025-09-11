Інтерфакс-Україна
17:33 11.09.2025

"Фокстрот" відкрив оновлений магазин у Миргороді

Омнікальний техноритейлер "Фокстрот" у четвер відкрив після оновлення магазин у Миргороді (Полтавська обл.), повідомила його пресслужба.

Згідно з повідомленням, площа магазину розширилася до 554 кв. м з 433 кв. м, що дало змогу збільшити асортимент та додати 13 бренд-зон виробників техніки.

Магазин також удосконалив безбар'єрність: занижено касову зону для відвідувачів на колісних кріслах, встановлено тримачі для милиць, забезпечено комфортне пересування клієнтів із дитячими візочками. Також функціонує сервіс онлайн-перекладача жестової мови для клієнтів з порушенням слуху.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок вересень 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними YouControl, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше, ніж за 2023 рік. Чистий прибуток – 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.

