Понад 7 тис. місць для розміщення евакуйованих осіб вже підготували в Україні

Фото: Мінреінтеграції

Області та Київська міська військова адміністрація на виконання урядового доручення вже підготували понад 7 тис. місць для розміщення евакуйованих, у тому числі 254 місць для маломобільних осіб, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно із повідомленням, найбільшу кількість місць облаштовано у Київській, Волинській, Черкаській і Закарпатській областях. Робота з розгортання додаткових місць продовжуватиметься й надалі, підкреслило міністерство.

Крім того, триває підготовка транзитних центрів та місць тимчасового перебування до опалювального сезону. Мінрозвитку проводить моніторингові візити до транзитних центрів з метою контролю та покращення умов для евакуйованих осіб.

За даними Мінрозвитку, на кінець серпня евакуації з небезпечних зон біля фронту потребували близько 237 тис. людей, серед них більше 17 тис. дітей.