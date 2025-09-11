Інтерфакс-Україна
Події
12:14 11.09.2025

Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

1 хв читати
Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового (Покровський р-н, Донецька обл.), росіяни просунулись Серебрянському лісництві (Кремінський р-н, Луганська обл.) та поблизу сіл Полтавка (Краматорський р-н, Донецька обл.) та Панківка (Покровський р-н, Донецька обл.), повідомив аналітичний проєкт DeepState у четвер.

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Полтавки та Паньківки", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Таким чином, бої різного напрямку точаться в районі Добропілля, втрати української території склали 5,7 кв. км.

Теги: #deepstate #фронт #ситуація #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:47 11.09.2025
Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

04:49 09.09.2025
Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

17:13 08.09.2025
Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

09:36 08.09.2025
Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

05:05 08.09.2025
Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

14:12 06.09.2025
Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

02:34 06.09.2025
Окупанти втратили 132 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 132 особи на покровському напрямку - Генштаб

16:49 05.09.2025
Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

16:58 04.09.2025
Росіяни просунулися в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

Росіяни просунулися в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

03:44 04.09.2025
Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

ОСТАННЄ

В найближчі дві доби на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів

Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

Третина українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує психологічної підтримки - опитування

На Харківщині через удар ворожого FPV-дрона поранено троє поліцейських

Зеленський: Сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів у ЄС

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Радбез ООН розгляне порушення повітряного простору Польщі

Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА