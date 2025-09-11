Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового (Покровський р-н, Донецька обл.), росіяни просунулись Серебрянському лісництві (Кремінський р-н, Луганська обл.) та поблизу сіл Полтавка (Краматорський р-н, Донецька обл.) та Панківка (Покровський р-н, Донецька обл.), повідомив аналітичний проєкт DeepState у четвер.

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Полтавки та Паньківки", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Таким чином, бої різного напрямку точаться в районі Добропілля, втрати української території склали 5,7 кв. км.