08:21 11.09.2025

Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів 5 людей зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Широка Балка, Розлив, Берислав, Нововоронцовка, Новорайськ, Золота Балка, Заможне, Томарине, Новоберислав, Гаврилівка, Зорівка, Микільське, Миколаївка, Надеждівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Велика Олександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та  приватний гараж.

 

