11 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1296 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1296 RUSSIAN AGRESSION

11 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом, День пам'яті бібліотек, День "Немає новин – це хороші новини", Коптський Новий рік, День шкільних фотографій.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської.

Всесвітній день боротьби з тероризмом

Установлений на згадку про жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні. Метою цього дня є підвищення обізнаності про загрозу тероризму та вшанування пам’яті тих, хто постраждав від терористичних актів.

Тероризм є серйозною загрозою для суспільства, оскільки він включає насильницькі дії, такі як вибухи, викрадення людей, вбивства та захоплення заручників. Боротьба з тероризмом спрямована на своєчасне виявлення та запобігання терористичній діяльності, а також на мінімізацію її наслідків. Цей день нагадує нам про важливість міжнародної співпраці у боротьбі з тероризмом та необхідність підтримки жертв терористичних актів.

День пам'яті бібліотек

Заснований для вшанування пам’яті жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року та для акцентування важливої ролі бібліотек у збереженні історії, знань і спільноти. Ініціатором цього дня був Білл Ербес, помічник директора публічної бібліотеки Бенсенвіля в штаті Іллінойс. Він бачив цей день як можливість для бібліотек стати символами свободи і знань, протистояти силам ненависті і тероризму. Американська бібліотечна асоціація підтримала цю ініціативу, закликавши бібліотеки по всій країні вшанувати пам’ять жертв трагедії хвилиною мовчання, провести меморіальні заходи та долучитися до освітніх програм.

Цього дня бібліотеки часто залишаються відкритими протягом 24 годин, пропонуючи членам громади простір для роздумів і участі в спеціальних заходах, таких як читання пам’яті, цілонічне неспання зі свічками та виставки. Освітні програми також є важливою частиною цього дня, сприяючи порозумінню та згуртованості громади.

День "Немає новин – це хороші новини"

День "Немає новин - це хороші новини" (No News is Good News Day) відзначається щороку 11 вересня - це нагода відпочити від постійного потоку інформації, який часто викликає стрес і тривожність. Подія походить зі США й скоріше за все, повʼязана з подіями 11 вересня 2001 року.

Коптський Новий рік

Коптський Новий рік, також відомий як Найруз або Енкутаташ, є важливим культурним і релігійним святом, яке відзначається коптською православною християнською громадою. Воно припадає на 1-й день коптського місяця туут, що зазвичай відповідає 11 або 12 вересня за григоріанським календарем.

День шкільних фотографій

День шкільних фотографій відзначають у другий четвер вересня, є улюбленою традицією у Сполучених Штатах і Канаді.

День шкільних фотографій - це перевірена часом подія, яка фіксує ріст і прогрес дитини протягом її освітньої подорожі.

Цього дня народилися:

1941 - Український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, Герой України Іван Плющ;

1946 - Український художник, майстер українського нефігуративного малярства та пейзажу Анатолій Криволап;

1962 - Українська композиторка Вікторія Польова.

Ще в цей день:

1919 - Армія УНР звільняє Умань та Христинівку від більшовиків;

1943 - Закінчується героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями;

1943 - Створюють державний український хор імені Г. Верьовки;

1993 - У Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр;

1997 - Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 - У США відбувається терористичний акт 11 вересня 2001 року;

2011 - Національний меморіал і музей 11 вересня відкривається до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 - У результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.

Церковне свято:

День пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської

Теодора була християнською подвижницею та черницею, яка народилася в Олександрії, Єгипет. Теодора жила в період правління імператора Зенона. Вона була одружена з багатим чоловіком, але після зради, яку вчинила, вирішила покинути світське життя і присвятити себе служінню Богу. Вона постригла волосся, переодяглася в чоловічий одяг і вступила до монастиря під ім’ям Теодор. Преподобна Теодора відома своїми чудесами та подвигами. Вона приборкала диких тварин, зцілювала хворих і навіть повернула воду в колодязь під час посухи. Її життя було сповнене смирення та самопожертви.

Іменини: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.