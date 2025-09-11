Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 112 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 39 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, з яких 77 безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили дві артилерійські системи, один автомобіль, 18 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та склад боєприпасів. Пошкоджено артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ противника.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби ворог 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Українські захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення досі триває.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gYvyWpK66oarHacbgvVxYDdtiCbEAMxtchCzEEcdXNPczNe2tAdG7rSKcZotXoNEl