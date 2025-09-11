Інтерфакс-Україна
Події
02:47 11.09.2025

Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 112 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 39 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, з яких 77 безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили дві артилерійські системи, один автомобіль, 18 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та склад боєприпасів. Пошкоджено артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ противника.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби ворог 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Українські захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення досі триває.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gYvyWpK66oarHacbgvVxYDdtiCbEAMxtchCzEEcdXNPczNe2tAdG7rSKcZotXoNEl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 09.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

04:49 09.09.2025
Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

03:47 09.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

05:05 08.09.2025
Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

02:34 06.09.2025
Окупанти втратили 132 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 132 особи на покровському напрямку - Генштаб

03:44 04.09.2025
Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

00:51 02.09.2025
Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

20:38 31.08.2025
Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

01:07 31.08.2025
Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

06:30 30.08.2025
Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ОСТАННЄ

Експертиза ВЛК для ЗСУ поширюватиметься на інші силові структури - прем'єрко

Новий КТ вже у Харківському шпиталі, його планують встановити на цьому тижні

Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

Макрон і Трамп обговорили вторгнення російських дронів у Польщу та ситуацію на Близькому Сході

Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Трамп відреагував на стрілянину в активіста Чарлі Кірка

Польща буде користуватися українським досвідом тренування в евакуації школярів, якщо буде така потреба

Навроцький про розмову з Трампом: Вона є частиною серії консультацій та підтвердила єдність країн

Росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА