21:52 10.09.2025
Навроцький про розмову з Трампом: Вона є частиною серії консультацій та підтвердила єдність країн
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25
Президенти Польщі Кароль Навроцький та США Дональд Трамп поспілкувалися телефоном щодо вторгнення російських безпілотників та підтвердили єдність країн.
"Я щойно розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які сталися сьогодні вночі", - написав він в соцмережі Х.
За словами Навроцького, ця розмова є частиною серії консультацій, які він проводить з польськими союзниками.
"Сьогоднішні переговори підтвердили нашу єдність", - зазначив він.
Як повідомлялося, російські безпілотники в ніч на середу, 10 вересня, здійснили вторгнення на території Польщі.