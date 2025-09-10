Навроцький про розмову з Трампом: Вона є частиною серії консультацій та підтвердила єдність країн

Президенти Польщі Кароль Навроцький та США Дональд Трамп поспілкувалися телефоном щодо вторгнення російських безпілотників та підтвердили єдність країн.

"Я щойно розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які сталися сьогодні вночі", - написав він в соцмережі Х.

За словами Навроцького, ця розмова є частиною серії консультацій, які він проводить з польськими союзниками.

"Сьогоднішні переговори підтвердили нашу єдність", - зазначив він.

Як повідомлялося, російські безпілотники в ніч на середу, 10 вересня, здійснили вторгнення на території Польщі.