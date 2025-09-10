Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Союзники Польщі по НАТО висловили солідарність з Варшавою та засудили безвідповідальну поведінку Росії, яка порушила повітряний простір країни-члена НАТО у ніч проти 10 вересня, країни-члени НАТО рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради.

"Сьогодні вранці відбулося засідання Північноатлантичної ради, на якому було обговорено ситуацію у світлі запиту Польщі про проведення консультацій відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безвідповідальну поведінку Росії. Триває повна оцінка інциденту. Очевидно, що вчорашнє порушення не є поодиноким випадком", - сказав Рютте у заяві перед журналістами.

Рютте зазначив, що вчора ввечері численні безпілотні літаки з Росії порушили повітряний простір Польщі. "Наші засоби протиповітряної оборони були активовані і успішно забезпечили захист території НАТО, як і передбачено їхнім призначенням. Разом з Польщею в операції брали участь кілька союзників. Серед них були польські F16, нідерландські F35, італійські AWACS, багатоцільові транспортні літаки-заправники НАТО та німецькі Patriot. Я висловлюю подяку пілотам та всім, хто долучився до цієї швидкої та вправної реакції", - сказав він.

"Верховний головнокомандувач НАТО продовжуватиме активно керувати нашою позицією стримування та оборони вздовж усього східного флангу. Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, а наші системи протиповітряної оборони будуть постійно в готовності", - наголосив він.

Рютте також підкреслив важливість "НАТО та шляху, який союзники узгодили на нашому саміті в Гаазі на початку цього року. Ми маємо більше інвестувати в нашу оборону, нарощувати оборонне виробництво, щоб мати все необхідне для стримування та оборони, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну, безпека якої є взаємопов’язаною з нашою власною".

"На завершення дозвольте мені сказати, що Росія веде небезпечну агресивну війну проти України, постійно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Союзники рішуче налаштовані посилити підтримку України в умовах ескалації агресивних дій Росії", - додав він.