ЄС навряд чи продовжить обмежувати закупівлі нафти і газу в Росії в рамках 19 пакета санкцій - ЗМІ

Євросоюз у рамках 19 пакета санкцій навряд чи продовжить обмежувати закупівлі нафти і газу в Росії, повідомило в середу видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела.

"За словами дипломатів, ЄС, як очікується, через політичну делікатність питання не піде на заходи, які ще більше обмежать закупівлі нафти або газу", - йдеться в публікації.

Водночас тривають обговорення щодо внесення до "чорних списків" іноземних компаній, зокрема з КНР, які, за версією ЄС, надають допомогу РФ. Однак дискусії щодо змісту санкційного пакета тривають, і поки що неясно, на якому варіанті зупиниться ЄС.

Крім того, два офіційні джерела в Європі заявили газеті, що президент США Дональд Трамп попросив ЄС запровадити підвищені тарифи на деякі товари КНР та Індії з метою посилити тиск на Росію. Таку ідею Трамп озвучив, коли підключався до наради представників США та ЄС у Вашингтоні, присвяченій санкціям. Однак незрозуміло, як європейська сторона відреагувала на таку пропозицію, зазначає WSJ.

У Білому домі інформацію коментувати не стали.