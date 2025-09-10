Держава компенсує навчання дітям захисників за попередній навчальний рік - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що за 2024/2025 навчальний рік держава, а саме Міністерство у справах ветеранів України, надасть повну компенсацію вартості контрактного навчання для понад 13 тис. студентів з-поміж дітей захисників.

"Доступ до освіти для дітей наших захисників і захисниць — безумовний пріоритет держави. Механізм підтвердження компенсації через "Дію" знімає зайву бюрократію та дає студентам можливість зосередитися на навчанні. Просимо заклади оперативно супроводжувати студентів — від перевірки даних у ЄДЕБО до виплат компенсацій", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що для того, щоб скористатися підтримкою, потрібно підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" протягом 20 календарних днів, і після цього гроші перерахують безпосередньо на рахунок закладу освіти, який зобов’язаний повернути раніше сплачені кошти за контрактне навчання.

"Важливо! Незалежно від форми власності (державні, комунальні, приватні) компенсація можлива за умови наявності всіх ліцензій і укладення договору з Міністерством у справах ветеранів України", - наголосили у відомстві.

Компенсацію можуть отримати діти, які навчаються за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти та мають один із таких статусів: члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України; діти ветеранів з інвалідністю внаслідок війни; діти учасників бойових дій; діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин; діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України; діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції гідності.

"Сертифікати видають дітям за 2024/2025 навчальний рік. Ті, хто вступив на навчання цього року, мають звернутися до адміністрації свого закладу освіти та подати документи для участі в проєкті у 2025/2026 році, а гроші будуть відшкодовані орієнтовно в листопаді", - розповіли в Міносвіти.

Крім того, у відомстві заявляють, що наявність гранту від Міносвіти не є перешкодою для отримання допомоги, водночас сума такої допомоги буде зменшена на суму гранту.