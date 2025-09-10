Інтерфакс-Україна
13:07 10.09.2025

В Павлограді з кінця серпня працює оновлений транзитний центр для евакуйованих

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Оновлений транзитний центр для евакуйованих осіб працює в місті Павлоград Дніпропетровської області, він може приймати до 130 людей, повідомляє Український Червоний Хрест (УЧХ) у Фейсбуці у середу.

"У Павлограді з кінця серпня працює оновлений транзитний центр з більш комфортними умовами для евакуйованих з Донеччини та прифронтових сіл Дніпропетровщини. Він готовий прийняти та розмістити до 130 людей. В середньому через транзитний пункт проходить 100 людей", - йдеться в повідомленні.

УЧХ надає евакуйованим продуктові та гігієнічні набори, рушники та постільну білизну, памперси для дорослих. За необхідності надається перша домедична та психологічна допомога. Крім того, на території транзитного центру за підтримки Українського Червоного Хреста встановлено три мобільні укриття, які захищають від вибухових хвиль та уламкових поранень.

У пункті також чергують рятувальники ДСНС України. У центрі надають допомогу інші гуманітарні та благодійні організації, а також органи місцевого самоврядування.

 

