ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до збільшення підтримки України, на додачу до близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"І водночас нам потрібно більше підтримки для України. Ніхто не зробив стільки, скільки Європа. Наразі це близько 170 мільярдів євро військової та фінансової допомоги", - сказала вона під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі у середу.

Урсула фон дер Ляєн додала, що "потрібно буде ще більше".