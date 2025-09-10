11:37 10.09.2025
Президентка ЄК: Працюємо над 19-м пакетом санкцій проти РФ, прагнемо пришвидшити відмову від російського палива
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про роботу над наступним санкційним пакетом проти РФ у тісній координації з партнерами.
"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Ми особливо зосереджуємося на прискоренні відмови від російських викопних палив. Ми звертаємо увагу на тіньовий флот і треті країни", - сказала вона під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі у середу.