Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО тісно консультується з Польщею щодо вторгнення дронів на польську територію, повідомила речниця Альянсу Еллісон Харт.

"Численні безпілотники вночі увійшли до польського повітряного простору та були зустрінуті польськими та натовськими засобами протиповітряної оборони. Генсек НАТО підтримує зв'язок з польським керівництвом та НАТО тісно консультується з Польщею", - написала вона у соцмережі Х.