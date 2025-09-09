Інтерфакс-Україна
Події
20:29 09.09.2025

Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, обговорили майбутній візит віцепрем'єр-міністр України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти.

"Ми обговорили майбутній візит віцепрем'єр-міністр України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною. Ми з нетерпінням чекаємо на завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини. Україна готова працювати з усіх двосторонніх питань на взаємоповазі", - написав Сибіга у соцмережі Х у вівторок.

Міністр наголосив угорському колезі на необхідності якомога швидше відкрити переговорні кластери в переговорах про вступ України до ЄС та заручитися підтримкою цього кроку всіма державами-членами ЄС.

Сибіга також привітав "10-річну угоду про постачання газу між Угорщиною та Shell як важливий крок на шляху до зміцнення енергетичної безпеки нашого регіону та всієї Європи".

Глава МЗС України під час розмови повідомив Сіярто про ескалацію терору з боку РФ та підтвердив відданість України мирним зусиллям. Він наголосив, що Україні потрібна консолідована підтримка міжнародної спільноти для посилення тиску на РФ та просування мирного процесу.

"Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим", - закликав Сибіга.

 

