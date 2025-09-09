Інтерфакс-Україна
Події
15:34 09.09.2025

Мінсоцполітики з партнерами підготувало методичні рекомендації для команд "Центрів життєстійкості"

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України у партнерстві з ЮНІСЕФ, БО "Українська освітня платформа" та БО "Будуємо Україну Разом" підготувало методичні рекомендації для команд "Центрів життєстійкості".

"Документ допоможе громадам впроваджувати соціальну послугу з формування життєстійкості за єдиними підходами. У ньому детально описані принципи роботи Центрів, практичні кроки організації підтримки та інструменти, які фахівці можуть застосовувати у щоденній роботі", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що рекомендації пояснюють, як вибудовувати перший контакт із людиною та правильно оцінювати її потреби; показують, у яких випадках доцільніше працювати індивідуально, з родиною чи у груповому форматі; як створювати групи самодопомоги та залучати волонтерів до роботи Центру.

"Окремі розділи присвячені роботі з різними групами населення: ветеранами та їхніми сім’ями, дітьми й молоддю, людьми похилого віку, а також родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вказано і на особливості організації роботи у громадах, що розташовані поруч із зонами бойових дій, де потреба у підтримці особливо гостра", - додали у відомстві.

Очікується, що завдяки цим рекомендаціям команди Центрів отримають зрозумілий орієнтир для роботи, що допоможе зробити послуги однаково якісними у різних громадах і забезпечить людині прозорий та зрозумілий шлях до отримання психосоціальної підтримки.

З рекомендаціями можна ознайомитися за посиланням: https://www.msp.gov.ua/api/uploads/Methodological_Guidelines_for_Resilience_Centers_894679e3e6.pdf

Як повідомлялося, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що у 2026 році на "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн.

