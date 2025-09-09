Інтерфакс-Україна
13:27 09.09.2025

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Міністр закордонних справ України, коментуючи російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів.

"Цей огидний злочин вимагає всесвітнього засудження та дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми закликаємо європейських партнерів, Сполучені Штати, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя та Статут ООН, вжити заходів", - написав Сибіга в соцмережі Х.

"Наразі ми інформуємо всіх наших партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину. І очікуємо на рішучу реакцію. Російські злочинці мають постати перед правосуддям за це та інші звірства", - додав він.

Сибіга нагадав, що російська пропаганда стверджує нібито рятує" людей на Донеччині, але насправді вона скидає масовані авіабомби на людей, які прийшли отримувати пенсії.

"Росія несе лише смерть, жах і руйнування. Колективні та рішучі дії, включно з руйнівним санкційним тиском та додатковою підтримкою обороноздатності та стійкості України, можуть і повинні зупинити російський терор", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, в результаті удару по Яровій у вівторок, 9 вересня, щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено.

 

Теги: #сибіга #мзс

